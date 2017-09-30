Eskişehir'de 11 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cesedi, arkadaşının evinin bahçesinde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, 2004 yılının nisan ayında yaşandı. M.Ç. isimli vatandaş, oğlu Hasan Çiloğlu'nun (33) 8 aydır kayıp olduğunu belirterek, Aralık ayında polise müracaatta bulundu. Kayıp şahıs olarak aranan Hasan Çiloğlu'nun en son Ayhan D. isimli arkadaşı ile görüldüğü belirlenirken, bir televizyonda yayınlanan programa katılan Ayhan D.'nin verdiği cevaplar polis ekiplerini şüpheye düşürdü.

Ayhan D. üzerine yoğunlaşan polis ekipleri, Hasan Çiloğlu'nun bu şahıs tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Ayhan D.'nin daha önce ikamet ettiği Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'ta bulunan ikametin bahçesi alınan kazı izniyle kazılmaya başlandı. Bahçede önceden su kuyusu olarak kullanılan ve üzeri betonla kapatılan alan iş makineleri ve işçiler yardımı ile açılırken, Hasan Çiloğlu'na ait olduğu değerlendirilen kafatası, kemik ve elbise parçaları bulundu. Sakarya'da bulunan Ayhan D. bunun üzerine polis ekipleri tarafından yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli Ayhan D., olay günü Hasan Çiloğlu'ndan alacaklı olduğu parayı istediğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını, kavga sırasında mutfağın camının kırıldığını ve yerden aldığı kırık cam parçasıyla Hasan Çiloğlu'nu boynundan yaraladığını söyledi. Hasan Çiloğlu'nun ölmesinin ardından bahçesindeki su kuyusuna cesedi attığını itiraf eden Ayhan D., bugün adliyeye sevk edildi.