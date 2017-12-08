Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Eskişehir'in Çifteler ilçesine hayvan satın almaya gelen Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir'in (42) bir çiftlik evinde borç- alacak yüzünden elleri iple bağlanıp, dövüldükten sonra Serdar S. (30) ve Mustafa B.(28) tarafından tabancayla vurulup öldürüldükleri iddia edildi. Şüphelilerden S. İstanbul'da, B. de Denizli'de yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Serdar S.'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar S., iddiaya göre, daha önce hayvan alım- satımdan kendisine 600 bin TL borcu olan ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir'i hayvan satma bahanesiyle Çifteler'e yeniden davet etti. Serdar S. ile arkadaşı Mustafa B., çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir ile borç- alacak yüzünden tartıştı. S. ve B., daha sonra ellerini iple bağladığı 3 kişiye tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olayın şüphelisi Serdar S. (Tekerlekli sandalyedeki)

Olay yerinden kaçan Serdar S., polis ekipleri tarafından İstanbul'da, Mustafa B.ise Denizli'de yakalandı. Ekipler, olaya karışan çiftlik çalışanları Mesut K. (34), Gökhan Ç. (30), Erman Ç. (32), Hakan A. (28) ve Ercan A.'yı (27) de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.