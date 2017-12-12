Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Güneyköy Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır çamursuz bir alanda oyun oynayıp arabasını sürmek isteyen küçük İlker Metin'in hayalini Sarıcakaya Belediyesi gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, Sarıcakaya İlçesi'ne bağlı yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1300 Rakımdaki Güneyköy Mahallesi'nin yıllardır kanayan yarası haline gelen çamur sorunu ortadan kaldırılıyor. Sarıcakaya Belediyesi Fen İşleri ekipleri mahalledeki tüm sokak ve bağlantı yollarına kilittaş döşeme çalışması yaparak çamur sorununu ortadan kaldırdı. Belediyede görevli Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman ve Fen İşleri Müdürü Murat Sezgin, çalışmaları denetlerken karşılaştığı manzara karşısında duygu yüklü anlar yaşarken şaşkınlığını da gizleyemedi.

"ÇAMURSUZ YOLA KAVUŞMAK ONU ÇOK SEVİNDİRDİ"

Güneyköy Mahallesi'nin tek çocuğu 5 yaşındaki İlker Metin'in kucağında taşıdığı arabasını kilittaş döşenen yere getirerek sürmeye başlaması sevinçle karşılandı. Metin'in ailesi çocukları İlker'in yıllardır arabasıyla çamurun içinde oynamaya çalıştığını belirtirken, çamursuz yeni bir yolla kavuşmanın onu çok sevindirdiğini söyledi. İlker Metin, yeni kilittaş döşenen sokakta arabasını Zabıta Komiseri Hüseyin Yaman ile birlikte sürdü.

Büyük kentlerde aynı yaştaki çocukların çamurla oyun oynamanın ne demek olduğunu pek bilmediklerini belirterek sözlerine başlayan Metin ailesi de "Bu şekilde çamursuz bir sokakta oyunlar oynamak İlker'in bir hayaliydi. Şimdi gerçekleşti. Kendi yaşıtlarını televizyonda oyun alanlarında eğlendiklerini görmesi onu zaman zaman üzüyordu. Onları görür görmezde televizyon başından kalkarak bahçedeki kendisine aldığımız arabasıyla oynamaya başlardı. Saatlerce çamurun içinde oynamasına bir şey diyemezdik. Artık şimdi İlker'de rahat bir şekilde çok sevdiği arabasını bu sokaklarda sürebilecek olması bizleri de mutlu etti" şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Metin ailesi ayrıca kendilerine bu imkanı sunan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'e de teşekkürlerini iletti.