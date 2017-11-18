Eskişehir'de eşine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş

Eskişehir'de 4 yıl önce 36 yaşındaki Burçin K.'yı bıçaklayarak öldürüp cesedini 5 parçaya ayırdıktan sonra toprağa gömen, 40 yaşındaki Levent D., K.'yı eşine sarkıntılıkta bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Levent D. tutuklanırken olaya karışan kayınbiraderi 31 yaşındaki Yalçın K. ve baldızı 30 yaşındaki Yasemin C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre olay, 20 Eylül 2013 tarihinde Eskişehir'de meydana geldi. Levent D., Kütahya'dan Eskişehir'e gelen arkadaşı Burçin K'yı evinde misafir etti. Levent D., bir süre evinde kalan Burçin K'yı, iddiaya göre eşi S.D.'ye sarkıntılıkta bulunduğunu öne sürerek bıçakla öldürdü. D., evinin banyosunda 5 parçaya ayırdığı cesedi bahçesine gömdü. Evdeki kan izlerini de baldızı Yasemin C. temizledi.
Burçin K.'nın annesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi'ne başvurarak oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, olayı araştırmaya başladı. Levent D., polislerin araştırma yaptığını öğrenince kimsenin şüphelenmemesi için 15 Ekim 2013'te Kurban Bayramı'nın birinci günü, kayınbiraderi Yalçın K. ile birlikte evinin bahçesindeki ceset parçalarını çıkararak poşet içerisine koydu. D. ve kayınbiraderi daha sonra poşetlerdeki ceset parçalarını Bozdağ Mevkii'ne götürerek burada toprağa gömdü.
YAPILAN ARAMALARDA İNSAN KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kayıp olan Burçin K.'nın en son Levent D.'nın yanında kaldığı belirlendi. Ekipler teknik takip neticesinde D.'yi gözaltına alındı. Levent D. sorgusunda Burçin K'yı, eşi S.D.'ye sarkıntılıkta bulunduğu için bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürerek, cesedi de parçalayıp önce evinin bahçesine gömdüğünü daha sonra yakalanma korkusuyla kayınbiraderi ile birlikte ceset parçalarını Bozdağ mevkiine götürüp gömdüklerini itiraf etti. Levent D.'nin gösterdiği yerde iş makinalarıyla yapılan kazıda Burçin K'ya ait olduğu değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları Levent D., kayınbiraderi Yalçın K. ve baldızı Yasemin C. sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yalçın K. ve Yasemin C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Levent D., Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü. D.'nin eşine ise cinayetle bir ilgisi olmadığı için işlem yapılmadığı ifade edildi.
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