Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin çoğunlukta olduğu apartmanda eski buzdolabından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. 1 kişi korkudan 3. kattaki evinin penceresinden atladı. 7 kişi hastaneye kaldırıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta öğrencilerin oturduğu 4 katlı apartmanın birinci katında Oğuzhan E.'nin oturduğu dairenin mutfağında iddiaya göre eski buzdolabı elektrik arızası nedeniyle patladı. Binada çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Duman içinde kalan binada yaşayanlar yangın merdiveni ile aşağıya indirildi. 3. katta oturan bir kişi ise korkudan pencereden atladı ve hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.





Yangının çıktığı sırada birinci kattaki kiracı Oğuzhan E.'nin evde olmadığı ve okullar tatil olduğundan kent dışında olduğu öğrenildi.

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