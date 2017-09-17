Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Aldemir (24) idaresindeki 26 SA 326 plakalı otomobil, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletliler Samet Sevinç (29) ve Muhittin Gençer'e (60) çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Aldemir, araçtaki Rahime Baştürk (18) ile bisikletliler Samet Sevinç ve Muhittin Gençer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Sevinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.