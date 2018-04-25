Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 100. son bölümünde bomba gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı. Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaşınca ortalık karıştı. Hızır, Meryem'in çocuk hayallerini suya düşürmek için çabaladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm heyecanı başladı. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlanma tarihi henüz belli değil fakat geçen haftaya göre yorumlayacak olursak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. yeni bölüm fragmanı Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamadı, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaştı. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummadı. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçti. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yaptı.

Hızır Namlunun Ucunda

Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı geldi. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER