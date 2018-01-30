Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmış, Hızır Ömer'e hapishanede yapılanların intikamını almıştı. EDHO 89. yeni bölüm fragmanında ise ortamı kızıştıracak olayların sinyali veriliyor. Hızır karşılaştığı sürprizlerden sonra büyük oyuna katılma kararı veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dair detaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Önemli olan kendini bilmek, yolunu bilmek..."

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır intikam peşinde!

Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

EDHO OYUNCU KADROSU

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. EDHO oyuncu kadrosu şöyle:

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Haydar Şişman, Yalçın Hafızoğlu ve İrem Sultan Cengiz.

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