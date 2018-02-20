Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 91. bölüm sonrasında izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ekrana gelen son bölümde birçok gelişme yaşandı ve bu gelişmeler üzerine yeni bölümde neler yaşanılacağı da araştırılıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin sona eren 91. bölümü sonrasında da bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkıya 92. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Merakla beklenen EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, fragmanın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaştılar. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardı.

Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmadı. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER