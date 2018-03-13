Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşam yayınlanan bölümünde Çakırbeyli Ailesi içindeki düşmanları bir bir görmeye başlıyor. Herkesin ölümle yüz yüze geldiği bölümde plan tam zamanında işledi mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti ve yeni bölümüne dair detaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 94. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 95. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94. SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır.

Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır.

Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.

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