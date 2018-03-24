Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 27 Mart 2018 Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi fragman merak konusu olmuştu. Hala yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 96. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. geçen haftaya bakılırsa yeni fragman Pazartesi günü yayınlanabilir. Son bölümde neler olmuştu? Göz atalım...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. Son Bölüm

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

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