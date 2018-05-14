Etiya, yapay zeka alanındaki derin bilgi birikimi ve yenilikçi ürünleriyle, bu yıl 14-16 Mayıs tarihleri arasında Avrupa’nın önde gelen akıllı şehirlerinden Nice’te gerçekleştirilecek TM Forum Dijital Dönüşüm Dünyası 2018’e damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Etiya’nın Gümüş Sponsor olarak katıldığı etkinlikte, sektörel ihtiyaçları adresleyerek yenilikçi çözümlerin sunulduğu katalizatör projelerden biri olan ‘Akıllı Müşteri Servis Asistanı’ projesi ile de yer alacak.

Sektörün en büyük network etkinliği olarak kabul edilen ve dünya genelinden binlerce dijital önderin katılacağı etkinlikte Etiya, “Akıllı Müşteri Servis Asistanı” projesi kapsamında müşterilerin, Omni-Channel Dijital Önyüz’ün mobil, self care ve müşteri hizmetleri uygulamaları üzerinden kurumların sağladığı kişiye özel ve gerçek zamanlı sunulan tekliflerden nasıl kolayca yararlanabileceğini sergileyecek.

100 günde dijitalleşme Etiya ile mümkün

Etiya, Akıllı Müşteri Asistanı katalist projesinde de yer alarak iletişim ve servis sağlayıcısının, doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşteri hizmetleri yönetim sürecini nasıl otomatikleştirebileceğini gösterecek. Etkinlik süresince, Yapay zeka destekli ürünleri ve yakın zaman da lansmanı gerçekleşen Dijital Servis Platformunu sergileyecek olan Etiya, servis ve iletişim sağlayıcılarının tüm iş ve destek süreçlerinde 100 gün içerisinde yüzde 100 dijitalleşme sağlayabiliyor. Bu kapsamda Nice’deki etkinlikte Etiya, yenilikçi yapay zeka teknolojilerinin, iletişim ve servis sağlayıcılarındaki dijital dönüşüm süreçlerine ve maliyetleri düşürmelerine nasıl yardımcı olduğunu gösterecek.

Telekom, enerji, sigorta, medya ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde iş ortaklarına yenilikçi kurumsal, mobil ve bulut çözümleri sunan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Telekom sektörünün en büyük network etkinliği olarak kabul edilen bu platformda yer almaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi. Aslan Doğan hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında, süreci doğru yönetebilmenin büyük önem taşıdığını belirterek TM Forum tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm Dünyası 2018” ’in sağladığı bu ağ buluşması ile küresel telekom firmalarına ürünlerimizi deneyimleme olanağı sunmuş olacağız’’ diye konuştu.