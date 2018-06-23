Başbakan Abiy Ahmed, Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından korumaları tarafından miting alanından uzaklaştırılan Başbakan Ahmed, daha sonra yaptığı açıklamada "Bu olay Etiyopya'yı bir araya getirmek istemeyen güçler tarafından başarısız girişimdir. Daima sevgi kazanacak. Diğerlerini öldürmek bir mağlubiyettir. Bizi bölmeye çalışanlar bunu başaramayacak " diye konuştu.

Bazı görgü tanıkları bir kişinin el bombası fırlattığını söylerken olayla ilgili soruşturma sürerken, asıl hedefin başbakan olduğu düşünülüyor. Görgü tanıklarından birisi, saldırganın polis üniforması giydiğini söyledi.

Organizasyon Komitesi üyesi Seyoum Teshome "Bir el bombasıydı. Birisi, başbakanın bulunduğu sahneye bombayı fırlatmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.