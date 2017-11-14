Etiyopya'da yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda ölü var

Etiyopya resmi haber ajansı ENA'nın yayımladığı habere göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinin Atsbi Wenberta bölgesinde, içerisinde 34 kişinin olduğu bir yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre; bölgedeki Trafik Komiseri Gebremedhin Nrea, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün aslında 27 kişilik yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer, oluş nedeni araştırılan kazanın kapasitenin üzerinde yolcu olmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

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