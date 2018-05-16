Kuru fasulye yapımı için bir gece önceden hazırlıklara başlamak gerektedir. Aslında düdüklü tencerede piştiği için yapımı oldukça zahmetsizdir. Sadece fasulyelerin yumuşaması biraz zaman alır.
Ayrıca kuru fasulye pişirirken unutulmamalıdır ki; fasulyenin insan sağlığına büyük faydaları vardır. Bu nedenle de en az 10 günde bir tüketilmelidir. Peki kuru fasülye kaç kaloridir? Etli fasulye nasıl yapılır? İşte kuru fasulye tarifimiz...
ETLİ KURU FASULYE KAÇ KALORİDİR?
Etli kuru fasülyenin 1 porsiyonu yaklaşık 350 kcal'dır. Lif bakımından zengin olan kuru fasulyedeki kalorinin yaklaşık %3’ü yağdan kaynaklanır. Kuru fasülye etle buluştuğunda kemik yapısını güçlendirdiği bilinir.
ETLİ KURU FASULYE TARİFİ
Malzemeler:
2 bardak kuru fasulye
400 gram kuşbaşı et
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
1 domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Sıcak su
1 çay kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
Kuru fasulye sert bir baklagil olduğu için bir gece önceden suya koymalısınız. Sabaha kadar bekleyen fasülyeleri süzüp yemeği yapmaya soğan doğrayarak başlayabilirsiniz. Soğanları yemeklik doğrayın ve etle beraber, ocağın altını yakıp zeytinyağı ile kavurun. Et pişince salçayı ve rendelediğiniz domatesi ekleyin. 2 dakika sonra suyunu süzdüğünüz fasülyeyi ekleyip kavurmaya devame edin. Son olarak tuz ve su da ekleyerek düdüklü tencerenizin altını kısıp 40 dakika pişirmeye bırakın. 40 dakika sonra tencerenizin kapağını açın ve pişip pişmediğini kontrol edin. Eğer çiğlik varsa pişirmeye devam edebilirsiniz. Piştiyse 5-10 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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