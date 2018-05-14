Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen, dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör ralli tutkunlarının Oldtimer ve Youngtimer araçlarla katılabildiği Europa - Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin 13.sü düzenleniyor.

Avrupa Parkuru’nun Strazburg’dan başladığı Europa-Orient’in Asya Parkuru’nun başlangıç noktası Çanakkale - Troya olarak belirlendi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Çanakkale’de gerçekleşen ‘Troy 2018’ etabının startını verdi.

Birbirine komşu büyük medeniyetlerin yerleştiği coğrafyada dostlukları çoğaltmak, insanların birbirlerine dokunmaları ve en önemlisi birbirlerini anlamaları için organize edilen Europa - Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye ayağı Troya’da gerçekleşti.

Seremonik Start törenine, Çanakkale’ye bazı yatırımların açılışını yapmak ve temelini atmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın yanı sıra çok sayıda protokol mensubu katıldı. Ralli’nin Troya Etabında konuşan Bakan Eroğlu, yarışmacılara başarı dileklerinde bulundu ve bakanlık tarafından Çanakkale’de yürütülen çalışmalara değindi.

Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet Troya Atı yanında, 11 ülkeden 250 kişinin katıldığı, Europa-Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi´nin ‘Troy 2018’ etabının startını verdi. Start öncesi rallide yarışılacak araca binen Eroğlu, katılımcılara “her biriniz turizm elçisisiniz, troya yılı tanıtım elçisiniz, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye´nin birçok ilini dolaşacak ralliciler için elinde Türk bayrağıyla start veren Bakan Eroğlu, “Dostluğun pekişmesi dileğiyle ralliye katılanlar artık bizim fahri elçilerimiz olacak. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ‘Troya Müzesi’ yapılıyor. Troya Ören Yeri´ne bu yıl en azından 1 milyon turist bekliyoruz. Gerçekten muhteşem bir hazine. Dünyadaki herkesin ölmeden önce göreceği yerlerden birisi burası” dedi.

Dostluk Rallisi’nin Startı Troya’dan Verildi!

Bu yıl 11 ülkeden 120 araç ve 250 sporcunun katıldığı Europa – Orient’ta yer alan katılımcılar; 2018 Troya Yılı logolu araçlarla 9 Mayıs’ta Gelibolu Tarihi Yarımadası etabının ardından 10 Mayıs’ta Çanakkale Merkez’de, Truva Atı önünde gerçekleşen fotoğraf çekimi ve ödül töreninden sonra sembolik start ile birlikte Çanakkale’nin farklı destinasyon alanlarına gerçekleştirecekleri ziyaretlerine başladılar. Yarışmacılar rallinin geçtiği ülkelerden topladıkları materyaller ile tasarladıkları maket Truva Atlarını da Çanakkale Kordon’da sergilediler.

Yarışçılar; Kumkale, Troya Ören Yeri, Dalyan, Geyikli, Alexandria Troas, Assos güzergahında devam ederek Çanakkale Bölgesi’nin tarihi ve turistik güzelliklerini kapsayan rotada kendilerine verilen görevleri yerine getirdiler. 2018 Troya Yılı kapsamında dünyanın dört biryanından gelen Europa – Orient katılımcıları Anadolu’nun kadim bir değeri olarak tüm dünyaya anlatılan Troya Efsanesi ve Troya Antik Kenti ile ilgili tüm detayları öğrenme şansı buldular.

2018 Troya Yılı konsepti ile gerçekleşecek Europa - Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye’de Çanakkale’de başlayan Troya Etabı’na Brüksel AB Daimi Büyükelçiliği, uluslararası ralli yarışçıları, ralli severler ve basın mensupları katılım gösterdi. 2018 Troya Yılı’nda Çanakkale’nin de içinde bulunduğu Rallinin etapları; İsrail, Filistin ve Ürdün’de devam edecek.