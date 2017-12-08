EUS yerleştirme sonuçları az önce duyuruldu. Öğrenciler günlerdir merakla bekliyordu. ÖSYM 2017-EUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de açıkladı.

2017-EUS Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖSYM DUYURUSU

2017-EUS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 8 Aralık 2017 tarihinde saat 11:10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2017-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

EUS

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ösym