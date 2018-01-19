Eva Dedova kimdir, kaç yaşında? Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi dün akşam TRT 1 ekranında yayınlanmaya başladı. İzleyiciler, dizide Victoria'yı canlandıran Eva Dedova'yı araştırmaya başladı. Peki, Eva Dedova kimdir? Eva Dedova kaç yaşında? İşte Eva Dedova hakkında merak edilenler...

EVA DEDOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eva Dedova, 22 Şubat 1992 tarihinde Kazakistan'da dünyaya geldi. Belli bir süre burada yaşayan Dedova, BKM'ye katıldı ve Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında rol aldı. Başrollerinde Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Sarp Apak, Ceren Moray, Cemil Büyükdöğerli, Emre Ertunç, Ferit Aktuğ, Nil Günal ve Lale Mansur'un yer aldığı Kavak Yelleri adlı dizide rol ald. Bu dizide Güven karakterinin sevgilisi 'Öykü Akyol'a hayat verdi. Daha sonra başrolünü paylaştığı Aras Bulu İynemli ile birlikte Mahmut ile Meryem adlı sinema filminde oynadı.

Eva Dedova, son olarak TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde 'Victoria' karakterini canlandırmaktadır.

KUT'ÜL AMARE VİCTORİA KİMDİR?

23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.

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