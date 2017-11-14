Evde ranch sos nasıl yapılır? İşte ev yapımız ranch sosu tarifi ve malzemeleri

Ranch sos malzemeler

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı süt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı doğranmış taze soğan (yeşil kısımları)

3 dal ince kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Yarım su bardağı mayonez

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı limon suyu

Ranch sos nasıl yapılır?

Tüm yeşillikleri çok ince kıyın ya da rondodan geçirin. Daha sonra sarımsağı da rendeleyin. Mayonez, yoğurt ve sütü iyice çırpın. Tüm malzemeleri de ekleyip karıştırın. Ranch sosunuz hazır! Afiyet olsun

NOT:

İçerisinde mayonez ve yoğurt gibi ürünler bulunduğu için ranch sosunuzu kısa sürede tüketmeli ve buzdolabında saklamalısınız

ranch sos