Dondurma tarifini bilmek dondurma yapmak için yeterli değildir, püf noktaları da iyi bilmelisiniz. Bugün size sevmeyeni olmayan vanilyanlı dondurma tarifi vereceğiz. Ayrıca yazımızda dondurma yapımının püf noktalarını da bulabilirsiniz. Önden uyarımızı yapıp tarifimize geçiyoruz; doğal besinler tüketmek için evde dodurma yapma kararı aldıysanız dondurma içinde kullanacağınız malzemelerin de doğal olduğuna dikkat edin.

DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1,5 su bardağı toz şeker

1 adet çubuk vanilya

400 gram sıvı krema

3 adet yumurta sarısı

2 adet damla sakızı

Nasıl Yapılır?

Vanilya, salep ve toz şekeri karıştırıp dinlenmiş bir bardak sütünüzü ekleyin. Kalan sütü kaynatacaksınız. Kaynayan süte toz şeker ekleyin. Ardından ilk yaptığınız karışımı yavaş yavaş ekleyin. Süt kısık ateşte 30-35 dakika karıştırılarak pişirilir.

Ocaktan alınan süt 5 dakika arayla sürekli karıştırılır. Süt ılıyınca ağzı kapatılır ve buzluğa atılır. Dondurucudaki dondurma 1-2 saatlik arayla çıkartılıp çırpılır. Katılaştıktan sonra bir tahta kaşıkla döverek karıştırmaya devam edilir. Dondurmanız tam formunu aldığında ister tatlı üzerinde isterseniz de tek başına servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun...

DONDURMA YAPIMINI PÜF NOKTALARI

Evde dondurma yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları;

1. ilk adım doğru süt seçimidir. Dondurma yapımında kullandığınız süt soğuk değil, dinlenmiş ve ılık olmalıdır.

2. Hazır paket salepler yerine aktardan alacağınız doğal salebi tercih edin.

3. Dondurma çok iyi karıştırılmalıdır.Dondurma bu şekilde macunumsu bir kıvama sahip olacaktır.

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