Üsküdar'daki evinde yabancı bir adam görmesiyle eşini yaralayıp gördüğü adamı da öldürdükten sonra hakkında dava açılan Mahir A., hakim karşına çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre evinde yabancı bir adam görmesiyle eşini yaralayıp gördüğü adamı da öldürdükten sonra hakkında "kasten öldürme" ve "eşi kasten yaralama" suçlarından dava açılan Mahir A.'nın yargılanmasına başlandı. A.'ya yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşı Çetin T. de "kasten öldürmeye yardım" suçundan hakim karşısında çıktı.



"3 YAŞINDAKİ KIZIM SÖYLEDİ"

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında savcılığın, eşinin sadakat yükümlülüğüne arkırı davrandığı gerekçesiyle 'haksız tahrik' indirimi istenen Mahir A. olay gününü anlattı. İş elbiselerini almak için eve gittiğini belirten A., "Eşim B.A. havluya sarılmış vaziyette beni karşıladı. Banyo yapacağını, elbiselerimi daha sonra almam gerektiğini söyledi. İçeri girip uzandım. 3 yaşındaki kızım gelip 'baba evde birisi var' dedi. Hırsız olduğunu düşünerek çalışanım Çetin'i arayıp gelmesini istedim. Evi aramaya başlarken eşim panikledi. Şüphelenip depo gibi kullandığımız yeri açtım. İçerde çömelmiş vaziyette erkek vardı. Şok oldum. Polis olduğunu söyledi" dedi.

Aralarında geçen boğuşmanın ardından arkadaşı Çetin'in eve geldiğini anlatan A., Mahmut Çütcü'yü öldürüp eşini yaraladığını belirtti. Olay esnasında kızının çığlıklarını duyduğunu da söyledi. Diğer sanık Çetin T. ise olayı ayırmak istediğini anlatarak cinayete yardım iddialarını reddetti.



MESAJ TRAFİĞİ İNCELENECEK

Mahkeme heyeti ise ölen Mahmut Çütcü ile B.A.'nın mesaj ve iletişim dökümlerinin bilirkişilerce tespit edilmesini istedi. Olayda eşi tarafından yaralanan B.A.'nın duruşmada dinlenmesi için adresinin belirlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

29 yaşındaki Mahir A. ile evli olan 27 yaşındaki B.A., Instagram üzerinden 30 yaşındaki Mahmut Çütcü ile tanışıp görüşmeye başladı. Üsküdar'da 3 Ocak 2018 günü eşinin işte olduğu sırada evde Mahmut Çütcü ile buluşan B.A., eşi eve gelince Çütcü'yü sakladı. Eşinin davranışlarından şüphelenen Mahir A., evde gördüğü yabancı adamı darp etmeye başladı.

Bu sırada da arkadaşı Çetin T.'yi arayarak eve gelmesini istedi. Eline bıçak alan A., Çütçü'nün yaşamını yitirmesi ve eşinin yaralanmasına neden oldu. A. hakkında "kasten öldürme" ve "eşi kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin T. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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