‘Evlenme imkânım azaldı’ dedi, 150 bin TL’lik tazminat davası açtı

İstanbul Kadıköy’de bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Nagihan Örküş’ün, geçen ocak ayında eğlenmeye gittiği gece kulübü kâbusu oldu. Tam önünde barmenin getirdiği şişe patlayınca Örküş’ün sol gözüne cam parçaları doldu. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre büyük oranda görme kaybı yaşayan genç kadın, olayın ardından retinasında yırtıklar tespit edilince toplam 3 ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonrası tek şey gözündeki iris değişikliği değildi, hayatı da değişti. Yüksek derecede astigmat olan kadın, yönetici asistanı olduğu işinden de çıkarıldı.

YÜZDE 80 GÖRME KAYBI OLUŞTU

Örküş adına Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açan avukatı, dilekçesinde, kazanın ardından müvekkilinin sol gözünde yüzde 80 görme kaybı oluştuğunu belirtti. Ayrıca 6 derece astigmat gözlüğü ile görüş oranını yüzde 40’lara çıkaran Örküş, iş bulamaz hale geldi. Kazada hasar alan gözünün işlevini yerine getirebilmesi için devamlı gözlük kullanmaya mahkûm olan genç kadının evlenme ve eş seçme imkânının da azalmış olduğu dilekçe satırlarında yer aldı. Kazadan sorumlu gece kulübünün olayın ardından duyarsız davranması, sağlığı ile ilgilenmemesi nedeniyle Örküş’ün ağır bir travma yaşadığı anlatılan dilekçede, 150 bin TL manevi tazminat talep edildi. Dilekçede fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL kazanç kaybı, 100 TL da işgücü kaybı için tazminat istendi. Örküş’ün şikâyeti üzerine gerekli tedbirler alınmadan alkollü içecek servisi yapılması nedeniyle gece kulübünün yetkilileri ve kazaya neden olan garsonlar hakkında “taksirle yaralama” suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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Nagihan Örküş