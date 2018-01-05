HT Magazin’de yer alan habere göre, oyun, Trabzonlu bir karıkoca olan Temel ve Fadime’nin hikâyesi üzerinden insanlık tarihindeki kadın-erkek ve karı-koca çatışmalarını konu ediniyor.



Oyunda Seymen Aydın ve Buse Sinem İren rol alıyor.

Evli ve Zavallı’

Buse Sinem İren

Seymen Aydın