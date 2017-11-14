Evra arabasını çekti

Kendi taraftarına tekme atması nedeniyle Marsilya’dan gönderilen ve 7 ay futboldan men cezası alan Patrice Evra, buna rağmen çalışmalarına ara vermedi. 36 yaşındaki Fransız futbolcu, arabasını çektiği videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşıp, “Eskisinden daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı.

Patrice Evra