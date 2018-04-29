EVSİD'de Burak Önder yeniden başkan seçildi

EVSİD Başkanı Burak Önder yaptığı açıklamada, "EVSİD, 3 yıldır faaliyet gösteriyor. 100 üye firmayla kurulduk, şu anda 163 firmamız bulunuyor. 3 yılda 16 ülkede 20 organizasyon gerçekleştirdik. EVSİD üyeleri, 2.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren mutfak eşyaları sektörünün yüzde 73’ünü gerçekleştiriyor. Türkiye, mutfak eşyaları sektöründe kilogram olarak ikinci, değer olarak altıncı sırada yer alıyor. Hedefimiz hem sektör ihracatını artırmak hem de kilogram başı ihracat oranını artırmak. Pazar çeşitliliğini sağlamak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.
Kolombiya'yı fuar üssü yapacak
Pazar çeşitliliğini sağlamak konusunda yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Önder, bundan dolayı Latin Amerika, Uzak Doğu ve Güney Afrika’ya heyetler düzenlediklerini dile getirdi. Sektör olarak 156 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Önder, şöyle devam etti:
"2018 yılında ilk faaliyetimizi 2-6 Nisan tarihlerinde Vietnam pazarında gerçekleştirdik. Yine 2018 Temmuz ayında Latin Amerika’da, Eylül ayının sonlarında Kanada’da ve Aralık ayında Birleşik Arap Emirliklerinde üreticilerimiz ile potansiyel alıcıları bir araya getirecek projelerimizi planladık. Kanada, Kolombiya, Hindistan, Fas ve Hong Kong‘da da etkinliklerimiz olacak. Kolombiya’yı üs seçip Latin Amerika’da 16 ülkeyle eşleştirme yapacağız. Latin Amerika'da Türk dizilerinin de etkisiyle Türkiye’ye karşı bir sempati bulunuyor. Bu da bize bu pazarda avantaj sağlıyor. Kolombiya’daki etkinliğimiz başarılı olursa Singapur’da da aynı etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Singapur, Uzak Doğu’nun açılan kapısı. Bu sene bir de Almanya’da etkinlik gerçekleştireceğiz. İhracatımızın yüzde 55’ini Avrupa oluşturuyor. Yeni pazarlara yönelirken eski pazarlarımızı da koruyacağız. Amacımız pazar çeşitliliklerini artırmak."
Tasarımda iki projeyi hayata geçirecek
Heyetlerin hepsinin ihracat pazarları konusunda çalışmalara başladığı bilgisini veren Önder, "Ülkelere ön heyetler yolluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler diğer birliklere de rol model oluyor. Tek başımıza Ur-Ge yapıyoruz. Projelerimiz var. İlk olarak ambalaj tasarımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İkinci olarak ise ürün tasarımı için teşvik almak istiyoruz. Bu da sektörde ilk kez yapılmış olacak" diye konuştu.
Invitation Only'de 70 satın almacıyı ağırlayacak
2018 yılında Avrupa pazarına yönelik iş görüşmeleri organizasyonu da planladıklarının altını çizen Önder, ilkini 2016 yılında gerçekleştirdikleri ve Türkiye’deki ilk örnek olan “Turkish Housewares by Invitation Only” programını da 2018 Kasım ayında daha da geniş bir alıcı kitlesiyle üçüncü kez düzenleyeceklerini ifade etti. Bu sene etkinlikte 70 satın almacıyı ağırlayacaklarını söyleyen Önder, "Ayrıca, Temmuz ayında Hindistan’da düzenlenen HGH India ve Ekim ayında Hong Kong’da düzenlenen Mega Show Part 1 Fuarlarının milli katılım organizasyonlarını da dernek olarak gerçekleştireceğiz" dedi.
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