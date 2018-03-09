Kanada'nın Edmonton kentinde sokakta piyano çalması ile ünlü Ryan Arcand'ın öldüğü açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre alkolizm ve madde bağımlılığı sorunları olan 46 yaşındaki Arcand'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Arcand'ın Edmonton sokaklarında piyanosunun başında verdiği açık hava konserinin videoları 2011'de Youtube'da 11 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

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