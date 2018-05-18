Bolu'nun Gerede ilçesindeki demir çelik fabrikasında kimyasal maddeden etkilendiği öne sürülen yaklaşık 30 işçi, hastanede tedaviye alındı.



DHA'nın haberine göre, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilendikleri öne sürülen yaklaşık 30 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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