Facebook, ABD’deki en büyük hastanelerle görüşmeye başladı. Sosyal ağ, hastaların isimlerinin yer almadığı anonim bilgileri (hastalık, verilen reçete v.b.) bir araştırma projesi için kullanmak istiyor.
CNBC’nin haberine göre, Facebook bu verileri kendi topladıklarıyla eşleştirerek, hastanelerin hangi hastaların özel bakıma ve tedaviye ihtiyaç duyup duymadıklarını saptamalarına yardımcı olmak istiyor.
Cambridge Analytica skandalı sonrası Facebook’un veri toplama ve koruma pratiklerinin kamuoyunda endişe yaratması nedeniyle, projenin planlama evresinde kaldığı ve henüz başlamadığı belirtiliyor.
Proje henüz başlamamış olsa da, gerekli anlaşmalar yapılmış durumda. Facebook, geçtiğimiz ay aralarında Stanford Medical School ve American College of Cardiology’nin de yer aldığı birçok sağlık kuruluşuyla veri paylaşma anlaşması imzaladı.
Hastaların verileri her ne kadar isimleri gibi bilgileri içermeyecek olsa da, Facebook genel bilgisayar bilimi teknikleri kullanarak kişileri etiketlemeyi planlıyor. Sosyal ağ bu araştırmalardan elde edilecek verilerin yalnızca sağlık profesyonellerine sunulacağını da ekliyor.
Facebook’un bu projesinin sosyal ağın kullanıcıları hakkında topladığı veriler ve bu verilerin kullanıcıların hiç beklemedikleri şekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkan endişeleri artırabilir.
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