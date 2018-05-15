ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında düzenlenen gösteriler sırasında, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler arasında 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah da vardı. 2008 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında iki bacağını birden kaybeden Ebu Salah, dün Gazze sınırında gerçekleşen protestolarda çekilen fotoğrafıyla protestoların sembolleşen isimlerinden biri olmuştu.
Ebu Salah'ın cenazesi dün morgdan alınarak yakınları tarafından toprağa verildi.
Fadi Ebu Salah'ın ikonik fotoğrafı için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından '70 yıllık Filistin mücadelesinin tek karelik özeti' yorumu yapıldı.
8 AYLIK BEBEK DE ÖLENLER ARASINDA
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Söz konusu bebeğin vefatıyla dün Gazze sınırında başlayan gösterilerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 59'a yükseldi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.
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