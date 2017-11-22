'Faiz artırımları devam etmeli'

Yellen, dört yıldır yürüttüğü merkez bankası başkanlığından Şubat ayında emekli olacağını açıklamasının bir gün ardından yaptığı konuşmada, enflasyondaki bu belirsizliğe rağmen Fed'in hedeflerine yaklaştığını ve faiz artırımlarına kademeli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yellen, enflasyonun gelecek bir iki yıl içinde toparlanması gerektiğini ifade etmesine rağmen, "Bu konuda yüksek şüphe taşıdığımı da ifade edeceğim. Çalışma arkadaşlarım ve ben bu durumun geçici olduğuna emin değiliz. Enflasyonu yakından izliyoruz" dedi.

Fed enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor, ancak merkez bankasının izlediği enflasyon göstergesi son olarak yüzde 1.3'e kadar geriledi. Fed yetkilileri buna rağmen enflasyonun yükselişe geçeceğine inandıklarını belirtiyorlar.

ABD'de ekonomik büyümenin yüzde 3 ile güçlü seyretmesi ve işsizliğin yüzde 4.1'e düşmesi enflasyondaki zayıf seyire rağmen faizlerin artırılacağı beklentilerini canlı tutuyor.