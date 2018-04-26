Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Esengül Sönmez'i kandırıp altın ve parasını aldıktan sonra kayıplara karışan kadın şüpheliler N.K. ve T.K. ile A.Ş.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, kimlikleri tespit edilen, akraba oldukları öğrenilen 3 zanlı, polisin takibiyle Erzincan'da yakalanarak kente getirildi.

Zanlıların, farklı illerde evlerine gittikleri kişileri "Evinizde büyü var" diyerek ya da fal bakma bahanesiyle dolandırarak para ve ziynet eşyasını alıp kaçtıkları öne sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kars Adliyesine gönderildi.

Zanlılardan ele geçirilen altınlar, Kars Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu tarafından Esengül ve eşi Erkan Sönmez'e teslim edildi.

''BİZ ŞEYHİN EVİNDEN GELİYORUZ"

Esengül Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularıyla sohbet ederken tanımadığı bir kadının evine geldiğini belirterek, "Dolandırıcılar, 'Biz şeyhin evinden geliyoruz, biz adak adamışız, yedi kapıda şeker topluyoruz.' dedi. Ben de şeker kabını verdim." dedi.

Dolandırıcıların şekeri aldıktan sonra sıkıntısı olup olmadığını sorduğunu söyleyen Sönmez, büyü olduğu bahanesiyle kendisini evden çıkaran kişilerin altınlar ile parasını alarak kaçtığını anlattı.

Esengül Sönmez, eve döndüğünde dolandırıldığını fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalınan altınlarımın bulunacağından ümidim yoktu, bulunduğu için çok mutluyum, polise çok teşekkür ediyorum. Dolandırıcılardan şikayetçiyim. Hiç kimse falcı ve büyücülere güvenip evine almasın, dilenciye bile güvenmesin."

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