Fas ve Cezayirli kaçak göçmenler 100 gün sonra ülkelerine iade edildi

Fas ve Cezayirli 12 kaçak göçmenin tek hayali, aynı kaderi paylaştıkları milyonlarca kişi gibi Avrupa’da yaşamaktı. Ölümü göze alıp yollara düştüler. 25 Temmuz günü insan kaçakçıları, onları İstanbul ile Ukrayna’nın Odessa Limanı arasında sefer yapan Danimarkalı bir şirkete ait Ro-Ro gemisine yüklenen bir kamyona bindirdi. Ancak 2 göçmen nefes almakta zorlanınca araçtan indi. Kaptan Sergej Sved onları fark etti ve hemen firmayı aradı. Personel de bu sırada diğer kaçakları tespit etti. Gemi personelinin Odessa Limanı’na bırakmak istediği göçmenleri, Ukrayna makamları “Çıkış noktası İstanbul” diyerek kabul etmedi. Türkiye ise iddiayı reddetti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı inceleme başlattı.
Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Danimarka, Türkiye ve Ukraynalı yetkililer görüşmeler yürüttü. Ancak bu süre zarfında kaçak göçmenler gemiden inemedi. İstanbul-Odessa arasında haftalarca gidip gelen 12 kişinin dramı, BM gündemine de taşındı. Diplomatik görüşmelerin ardından sorun 100 gün sonra çözüldü. Danimarkalı gemi firmasının avukatı Çağdaş Kırcalı, diplomatik süreci Habertürk’e anlattı: “Haydarpaşa Limanı’ndan gemiye yüklenen kamyonda tespit edildiler. Tercüman eşliğinde ifadeleri alındı. Üzerlerinde kimlikleri ve pasaport yoktu. Konsolosluklarla bağlantıya geçtik. Kimlikleri belirlendi ve geçici seyahat belgeleri düzenlendi. 3 Kasım’da 6 farklı uçakla ülkelerine iade edildiler.”
‘KAÇMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR’
Avukat Çağdaş Kırcalı, 2 küçük kamarada 100 gün kilitli tutulan kaçak göçmenlerin yaşadıklarına ilişkin şunları söyledi: “Uluslararası denizcilik kanunlarına göre gemide çalıştıramadık. 2 ayrı kamarada tutmak zorunda kaldık. Ciddi bir sağlık sorunları olmadı, rutin tüm ihtiyaçları karşılandı. Defalarca havalandırma deliğinden kaçmaya çalıştılar. Birbirlerine saldırdılar ve daha birçok yöntem denediler. Son olarak havlu yakarak aşağı attılar. Bir kamyonun üstüne düştüğü için yangın çıktı. Neyse ki kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından güvenlik nedeniyle kamaralarda tutuldular.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.