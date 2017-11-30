Fas ve Cezayirli kaçak göçmenler 100 gün sonra ülkelerine iade edildi

Fas ve Cezayirli 12 kaçak göçmenin tek hayali, aynı kaderi paylaştıkları milyonlarca kişi gibi Avrupa’da yaşamaktı. Ölümü göze alıp yollara düştüler. 25 Temmuz günü insan kaçakçıları, onları İstanbul ile Ukrayna’nın Odessa Limanı arasında sefer yapan Danimarkalı bir şirkete ait Ro-Ro gemisine yüklenen bir kamyona bindirdi. Ancak 2 göçmen nefes almakta zorlanınca araçtan indi. Kaptan Sergej Sved onları fark etti ve hemen firmayı aradı. Personel de bu sırada diğer kaçakları tespit etti. Gemi personelinin Odessa Limanı’na bırakmak istediği göçmenleri, Ukrayna makamları “Çıkış noktası İstanbul” diyerek kabul etmedi. Türkiye ise iddiayı reddetti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Danimarka, Türkiye ve Ukraynalı yetkililer görüşmeler yürüttü. Ancak bu süre zarfında kaçak göçmenler gemiden inemedi. İstanbul-Odessa arasında haftalarca gidip gelen 12 kişinin dramı, BM gündemine de taşındı. Diplomatik görüşmelerin ardından sorun 100 gün sonra çözüldü. Danimarkalı gemi firmasının avukatı Çağdaş Kırcalı, diplomatik süreci Habertürk’e anlattı: “Haydarpaşa Limanı’ndan gemiye yüklenen kamyonda tespit edildiler. Tercüman eşliğinde ifadeleri alındı. Üzerlerinde kimlikleri ve pasaport yoktu. Konsolosluklarla bağlantıya geçtik. Kimlikleri belirlendi ve geçici seyahat belgeleri düzenlendi. 3 Kasım’da 6 farklı uçakla ülkelerine iade edildiler.”

‘KAÇMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR’

Avukat Çağdaş Kırcalı, 2 küçük kamarada 100 gün kilitli tutulan kaçak göçmenlerin yaşadıklarına ilişkin şunları söyledi: “Uluslararası denizcilik kanunlarına göre gemide çalıştıramadık. 2 ayrı kamarada tutmak zorunda kaldık. Ciddi bir sağlık sorunları olmadı, rutin tüm ihtiyaçları karşılandı. Defalarca havalandırma deliğinden kaçmaya çalıştılar. Birbirlerine saldırdılar ve daha birçok yöntem denediler. Son olarak havlu yakarak aşağı attılar. Bir kamyonun üstüne düştüğü için yangın çıktı. Neyse ki kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından güvenlik nedeniyle kamaralarda tutuldular.”

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