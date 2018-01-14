Prof. Dr. Mehmet Demirci, fast food yiyeceklerin, çocukların bünyelerine zarar verdiğini, kalsiyum yönünden yetersiz beslendiği için çocukların büyümesinde kemik sağlığında olumsuzluklar yaşanmasına sebep olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirci, "Beslenme ile ilgili konularda öncelik ile kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi çok çok önemli olmakta. Yeterli ve dengeli beslenmek için vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli besin maddelerinin tamamının alınması gerekiyor. Günümüzde çocuklar ile ilgili beslenmede çok fazla problem yaşanmakta. Bu fast food dediğimiz ayaküstü beslenme konusu çocukların ve gençlerin beslenmelerinde, yaşantılarında çok fazla yer almakta" dedi.

KEMİK ERİMESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER

Çocuklar gibi büyüklerinde fast food tükettiğini belirten Prof. Dr. Demirci, "Bu büyüklerde de yaygınlaşmakta tabi, fast foodlarda en çok dikkat çeken husus özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden vitamin açısından A vitamini, C vitamini mineral, maddeler içinde kalsiyum çok çok önemlidir. Çocukların beslenmesinde bunlar maalesef yetersiz alınmakta, bu vitaminlerin eksikliği ileride birçok probleme yol açmakta, sağlık sorunlarını ortaya çıkarmakta, bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilemekte. kalsiyum yönünden yetersiz beslendiği için çocukların, büyümesinde kemik sağlığında olumsuzluklar yaşanmasına sebep olmakta ileri yaşlara geldiği zaman bu çocuklar kemik erimesi ile karşı karşıya kalmakta özellikle kız çocuklarında ileri yaşlarda bu oranın menopoz sonrası daha fazla olduğunu erkeklere göre 3-5 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

FAST FOOD İLE ÇOK FAZLA YAĞ ALINMIŞ OLUYOR

Dışarda yapılan yiyeceklerin yağ oranın fazla olduğunu vurgulayan Demirci, "Bu ağırlıklı olarak çocuklarda fazla kalori alınıyor, alması gereken kalorinin hemen hemen 1 öğün fast food tüketmekle yarısını almış oluyor. Yani düşünün 2 bin kalori alan çocuğun alması gereken 1000 kalorisi fast fooddan gelebilmekte zaten fast foodlardaki kalori oranları 500 ile 1.500 arasında değişiyor. Fast foodların hazırlanması da önemli tabi ki bunların çoğu derin yağda kızartılıyor yani bu kızartma işi derin yağda olduğu için yağlar çok fazla kullanılmış oluyor. Bu yüzden fiziksel ve kimyasal olarak bozulmalar oluyor yağda buda tabi ki sağlık açısında zararlı, bir diğer önemli konu yağda pişen fast foodlarda yağ çok alınmış oluyor. Buda yağ olarak yine çocuklarda obezitenin fazla kalori alındığı için en büyük nedeni olarak görülebilir" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARI FAST FOODLARDAN TAMAMEN UZAKLAŞTIRMAK ZOR"

Demirci, "Fast foodlardan tabi ki çocuklarımızı tamamen uzaklaştırmamızda zor. Bu saatten sonra, ancak bunların daha az tüketmeleri, yine bunun yanında tabi ki sağlıklı yemelerini de içmelerini de sağlamak için hiç olmazsa evlerde yapılan hazırlanan yemeklerden sebze ağırlıklı yemeklere ağırlık vermek ve sebze yemeklerini çocuklarımıza sevdirmek. Bu şekilde faydalı olan tüm vitaminleri, mineral maddelerin diğer protein karbonhidrat faydalı olan karbonhidratları bu şekilde alması sağlanmış olur" dedi.