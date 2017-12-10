Başkent Rabat’ta bulunan Prens Mevla Abdullah Spor Kompleksi'nde dün başlayan kongrede, sabah saatlerinden itibaren devam eden genel başkanlık seçimi tamamlandı.
AA'nın haberine göre; Başbakan Osmani 1943 parti delegesinin oy kullandığı seçimde, geçerli 1918 oydan 1006’sını alarak görev süresi dolan Abdulilah Benkiran’ın yerine genel başkan olarak seçildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından delegelere seslenen Osmani, partisinin söz verdiği reformları güçlü bir şekilde sürdüreceğini belirtti.
Osmani, "Rakiplerimiz bölüneceğimizi umuyordu ancak hayal kırıklığına uğradılar. Çok zor bir süreç geçirsek de bugün burada iyi bir demokrasi sınavı verdik" diye konuştu.
Parti delegeleri tarafından ilk turda yüzde 15 oy alarak başkan adayı olmaya hak kazanan 8 kişiden 6’sı başkan adaylığından çekilmişti. Başkanlık yarışının son turu, Başbakan Osmani ve PJD Ulusal Konsey Üyesi İdris el-Ezmi el-İdrisi arasında geçti.
İki dönem üst üste genel başkanlık yapan Benkiran ise parti genel başkanlığını iki dönemle sınırlayan PJD iç tüzüğünden dolayı başkan adayı gösterilmemişti.
SADETTİN OSMANİ
Sadettin Osmani (61), Benkiran'dan sonra PJD'nin en önemli ismi olarak görülüyor. Partinin eski genel sekreterlerinden Osmani, 2010-2011 yıllarında Meclis Başkan Yardımcılığı, 2012-2013 yıllarında ise Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Geçen yıl ekim ayında yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini alan PJD Genel Başkanı ve eski Başbakan Benkiran’ın hükümeti kuramaması üzerine 6. Muhammed hükümeti kurma görevini Benkiran’dan alarak Osmani’ye verdi. Osmani 26 Mart'ta koalisyonla hükümeti kurduklarını duyurdu. Osmani, 2008 yılından bu yana PJD’nin Ulusal Konsey Başkanlığı ve 5 Nisan 2017’den bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.
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