Galatasaray'ın Finansal Fair-Play çerçevesinde UFEA ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu. UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon Euro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası verilebilecek. Gazete Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray ile UEFA arasında yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Dursun Özbek'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın Avrupa'dan men edileceğini dile getiren Altaylı, UEFA'da Galatasaray'a karşı iki lobinin bulunduğunu dile getirdi.

Fatih Altaylı'nın yorumları şöyle:

"UEFA'nın yapmış olduğu açıklama, bizce malum olanın ilamından ibarettir. UEFA'nın Galatasaray'a vereceği cezanın bu zaviyede olacağını zaten daha önce söylemiştik. UEFA'nın bu açıklamayı geciktirmesinin iki nedeni vardı. Birincisi verilen taahhütlerde şampiyonluk sonrasında elde edilecek gelirlerin, önemli bir yer tutuşuydu. Bu yüzden UEFA, öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluk elde edip edemeyeceğini görmek istedi.

Diğer nedeni ise Galatasaray'da Dursun Özbek gibi birinin yeniden başkan olup olmama olasılığıydı. Burada daha önce de açıkladığım için söylemekte bir beis görmüyorum, eğer Galatasaray Genel Kurulu, Dursun Özbek'i başkan olarak seçmiş olsaydı, Galatasaray, UEFA'dan kesinlikle men cezası alacaktı. Ancak Mustafa Cengiz ve yönetiminin devam etmesi, bunun da yanında taahhüt edildiği üzere şampiyon olunması nedeniyle UFEA, kendi kategorisinde Türkiye'nin en büyük takımı olarak gördüğü Galatasaray'ı, Şampiyonlar Ligi'nde görmeye devam etmek istiyordu ancak bazı güvenceler alma koşuluyla... Bu konuda Mustafa Cengiz yönetiminin UEFA'ya yapmış olduğu sunum oldukça etkili oldu. Ancak bir o kadar da bazı Galatasaraylıların UEFA'daki etkinliklerini ve saygınlıklarını devreye sokmaları da etkili oldu.

Galatasaray camiası başta yönetimi olmak üzere ortak aklını ve ortak gücünü devreye sokarak tüm olumsuz koşullara rağmen UEFA'yı ikna etmeyi başardı. Galatasaray açısından tek sürpriz, cezanın kesin olmayan bölümü. Açıkçası 15 milyonluk bu bölümü beklemiyorduk. Ancak yönetim anlaşmaya uygun davranır ise bu para zaten ödenmeyecek. Anladığım kadarıyla UEFA yönetimi, bir kontur garanti olarak bu miktarı koydu.



Bu arada şunu da eklemeden edemeyeceğim, UEFA'da Galatasaray'ın aleyhine çalışan iki lobi vardı. Bunlardan birisi Türkiye'deki ezeli rakibimiz ki Galatasaray'a güçleri yetmezdi ve yetmedi! Diğeri ise iki İtalyan kulübü ancak onların lobisi de Galatasaray lobisi karşısında yenilgiye uğradı."