Motor sporları pahalı. Hatta paranız olsa bile yanında sağlam sponsorlara da sahip olmalısınız. İşte Fiat, bu yıl başlattığı Egea Gençler Kupası ile bu sporu seven ve kendini göstermek isteyen gençlere araçlarıyla yarışma ve eğitim alma şansı sunuyor. Etkinlik temmuz ayında yapılacak. Biz de gençlerin yarışacağı Egea ralli aracını Kocaeli Rallisi Etapları’nda test ettik. Adrenalin hayli yüksekti. Kabin sıcaklığı da öyle! Fiat Motor Sporları Takım pilotları Fatih Kara, Yiğit Timur ve Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ile motor sporlarını konuştuk. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

Bir gün hayalinde dünya şampiyonluğu olan gençlere neler söylemek istersiniz?

Koray Kafkas: Dünya şampiyonu gibi bir hedefi olan gençlerin muhakkak çok küçük yaşlarda başlaması lazım. Caddede, trafiğe açık alanlarda kesinlikle herhangi bir deneme yapmamaları gerekiyor.

Yiğit Timur: Profesyonel takımlar için 25-28 yaşındaki sporcular, 18 yaşındakiler kadar çekici olmayabilirler.

Şimdiki gençler daha mı şanslı?

Y.T.: Kesinlikle. Eskiden sponsoru bulmadan önce kendi cebinizden birtakım bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Daha sonra sponsor bulup bu işe devam edebiliyordunuz. Bu oldukça zordu.

K.K.: Bizim felsefemizde otomobil sporlarının her aşamasında insan kazanmak ve otomobil sporlarını tabana yaymak var.

Trafiğe çıktığınızda neler hissediyorsunuz?

Fatih Kara: Biz enerjimizin çoğunu otomobil sporu yaparak attığımız, o kültüre sahip olduğumuz ve kaza anında başımıza neler gelebileceğini bildiğimiz için normal trafikte kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Zaten İstanbul gibi bir şehirde bir yerden bir yere gidebilmek hakikaten zor. Enerjisini atamayan gençleri piste davet ediyoruz.

Bu pahalı sporu nasıl geliştirebiliriz?

K.K.: Otomobil sporunun dünyada gelişmişliğinin en büyük nedenlerinden biri insanların bunu gerçekten bir spor olarak görüyor olması. Ve o ülkedeki otomobil markalarının bu işe yatırım yapmaları. Kimi piste, kimi de ralliye yatırım yapar. Finlandiya’da paranız var diye bir yarış otomobilinin gidip en üst versiyonunu satın alamazsınız.

Toprak pistte en iyi derece yapan sporcu neden sıralamada 5’inci, 6’ncı sırada başlıyor?

Y.T.: Genelde toprak yarışlarda ilk otomobil zemine değmeden önce zemin kullanılmadığından kirli halde oluyor. Üstünden otomobil geçtikçe lastik iziyle üst tortusunu kaldırdıkça aşağıdan tutunması yüksek bir zemin çıkmaya başlıyor. 5’inci, 6’ncı sırada çok daha hızlı gidebiliyorsunuz.

Beslenme ve kondisyon sizin için önemli olsa gerek?

Y.T.: Haftada 3-4 gün özel antrenörle ciddi kondisyon ve güç çalışmamız var. Beslenmemize özellikle yarış zamanında çok dikkat ediyoruz. Yarış sırasında 60 dereceye yakın kabin sıcaklıkları oluyor. Bu da fiziksel kondisyonumuzun ve konsantrasyonumuzun düşmesine neden oluyor.

Bu spor için uzun olmak dezavantaj mı?

F.K.: Uzun pilotlar var. Ama bence şöyle bir dezavantajı var; otomobilin içindeki kafesten kaza anında çıkmaları zor.

Start çizgisinde neler hissediyorsunuz?

F.K.: Ben karakter olarak rahat bir adamım. Otomobilin içinde 2 kişiyiz ama geri planda çok ciddi bir ekip var. Takıma karşı sorumluluğunuz var. Koray abinin dediği bir şey var; yarış yarıştan önce kazanılır.

Y.T.: Deneyim kazandıkça o psikolojiyi yönetmeyi öğreniyorsunuz.

Etrafınızdaki seyircilere odaklanabiliyor musunuz?

F.K.: Eğlenmek isteyen insanlar yavaş virajlarda dururlar, onları görebiliyoruz. İşini bilen seyirciler hızlı virajlarda olurlar, onları pek göremiyoruz.

K.K.: Seyircilerin farklı âdetleri de var; yarış esnasında otomobile değebilmek bir başarı sayılıyor. Oysa çok tehlikeli bir şey.

Y.T.: Walter Röhrl bir yarışında etap sonuna geliyor, aracından iniyor arkasına bakıyor, kanada birinin baş parmağı takılmış ve orada kalmış.

Co-pilot geriye itilmek midir?

F.K.: Aynı otomobilin içerisindeyiz. Allah korusun bir kaza olduğunda yine otomobilin içinde beraberiz. Onların görevi de bizim görevimiz de farklı. Ben onun, o da benim yaptığım işi yapamaz. Tamamen iki ayrı karakter lazım bunun için.

Vereceğiniz eğitimin detaylarını öğrenebilir miyiz?

K.K.: Genç arkadaşlarımızı yetiştirmek üzere kurduğumuz bir sistem. Fatih ve Yiğit’le pistin üzerinde eğitim alacaklar. Co-pilot arkadaşlarımız Kaan ve Bilge de gençlerin co-pilotlarını eğitecekler. Nasıl yarışılmalı ve neler yapılmalı onu göstereceğiz. Daha sonra özel etap kapatarak çeşitli ralli teknikleri üzerine eğitim vereceğiz. Otomobille ilgili problem yaşadığında, teknik ekip neler yapmaları gerektiğini öğretecek.