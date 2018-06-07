Fatih Portaka kimdir? sorusu dün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında sorulturma başlatılmasıyla gündeme geldi. Ekranlarda uzun yıllardır haber spikerliği yapan Fatih Portakal'ın yaşamına dair detaylar haberimizde...

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1968 Aydın Nazilli doğumlu olan Fatih Portakal, ilköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. Fatih Portakal 2013'ten bu yana Fox Ana Haber programını sunuyor.

Fatih Portakal, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

FATİH PORTAKAL'IN ESERLERİ

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)

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