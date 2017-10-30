Fatih'te faciadan dönüldü!

Olay Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan eski bir binada meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; akşam saatlerinde aniden iki katlı binanın çatı katı çöktü. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı yola düştü. O sıra yolda kimsenin bulunmamasıyla olası bir faciadan dönüldü.

Olayın ardından binanın altında dükkanları bulunan esnaf, tedbir amacıyla dükkanlarını kapattı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, çatıdan yola düşen parçalar kenara kaldırdı.