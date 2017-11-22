Fatih'te servis minibüsü caddeyi savaş alanına çevirdi

Fatih'te işçi servisi önce yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye ardından da 4 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrenciler büyük korku yaşadı.

DHA'nın haberine göre kaza 08.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan Zafer Erdoğan yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuğu altında bir süre sürükleyen minibüs, otobüs durağına girecekken sürücüsü son anda direksiyonu kırdı. İşçi servisi bu kez 4 araca çarptı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneler kaldırıldı. O sırada durakta bekleyen lise öğrencileri büyük panik yaşadı. Öğrenciler birbirlerine sarılarak yaşadıkları şoku üzerlerinden atmaya çalıştı. Servis minibüsü sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.