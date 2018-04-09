Türk Telekom Stadı’nda gelecek hafta maç fazlasıyla 2 puan önünde yer alan Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Galatasaray, kümede tutunma mücadelesi veren Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönüp rakibinin karşısına lider olarak çıkmak istiyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin aldığı sonuçların oyuncular üzerinde baskı yaratmaması için son iki gün ‘mental’ çalışmalara ağırlık verdi. Öğrencilerine “Rakiplere değil, işinize bakın” mesajı veren İmparator, “Maçlarımızı kazanarak, kendi işimizi kendimiz görelim. Rakipler kazanır, kaybeder bu bizi ilgilendirmez. Her mücadeleye ‘final’ gibi bakın. Gençlerbirliği önünde kazanıp, Başakşehir’le oynayacağımız maça lider olarak çıkalım” telkinlerinde bulundu.

‘HAK EDİYORSUNUZ’

Şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakiplerinin sergilediği futbolu da değerlendiren Terim, “Stres yapmaya hiç gerek yok. Biz hepsinden daha iyi oynuyoruz. Arzumuz, coşkumuz hepsinden iyi. Şampiyonluğu en çok isteyen ve hak eden takım sizsiniz. Kalan 7 haftada da şampiyon gibi oynayın” ifadeleriyle oyuncularını motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.