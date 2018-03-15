Fatoş Seğmen, SHOW TV'de katıldığı Seda Sayan'la programında güzelliğiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Magazin gündeminde konuşulmadık konunun kalmadığı, Seda Sayna'la programında dikakt çeken konuklar yer alamaya devam ediyor. Aslında ekranlara çok da uzak olmayan Fatoş Seğmen son dönemin güzel modelleri arasında yer alıyor. İşte Fatoş Seğmen'in hayatından kesitler.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

31 Mayıs 1982 yılında İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, modellik ve televizyon sunuculuğu yaparak magazin gündeminde yerini alıyor. Fatoş Seğmen, İzmir Ege Üniversitesi öğretmenlik bölümünde eğitim aldı, 2000 yılında Bakü'de "Best Model of the World" yarışmasında birinci oldu. 2004 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda da ikinci seçilen ve ardından Türkiye'yi 2004 Kâinat Güzellik Yarışması (Miss Universe)'nda temsil eden Fatoş Seğmen, bu başarılarının ardından kariyerine modellik, sunuculuk ve oyunculuk yaparak devam etti.

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