Adada yaşayanlar İBB'nin kararı konusunda ikiye bölündü

Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağı yönündeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararının ardından, faytonculuğun yapıldığı dört adada bekleyiş başladı. DHA'nın haberine göre, hayvanlara eziyet etmediklerini söyleyen faytoncular karara tepki gösterdi. Adada yaşayanlar ise İBB'nin kararı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Ada ve fayton kültürünün yıllardır devam ettiğini ve atların sağlığının denetlenerek kalması gerektiğini savunurken, bazıları ise hayvanların acı çekmemesi için elektrikli araçları beklediklerini söylüyor. Öte yandan bugün Büyükada'da ise faytona binmek için yine uzun kuyruklar vardı. Atların bakımlarının yapıldığı içinde 140 ahırı bulunan Büyükada'daki 'fayton park' ise havadan görüntülendi.



FAYTONCULAR KARARA TEPKİLİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı mitingindeki konuşmasında faytonlarda kullanılan atlarla ilgili sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de dün Adalar'da toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçların kullanılacağını duyurmasının ardından gözler faytonculara çevrildi. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, elektrikli araçların ulaşım hizmeti vermesi kararını doğru bulmadığını söyledi. Ünal, "Çünkü Adalar'ın turizmi 'fayton turizmi'dir. Adalar'da fayton olmazsa hiçbir esprisi olmaz. Dört adanın turizmi de atlı faytondan geçiyor. Atlı faytonu kaldırıp başka bir alternatif seçildiğinde Adalar'ı ekonomik olarak felç olur" dedi.





"ASILSIZ HABERLERİN BASINA YANSIMASIYLA BU DURUM GÜNCELLENDİ"



Atların eziyet gördüğü yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını aktaran Başkan Ünal, "Asılsız haberlerin basına yansımasıyla bu durum güncellendi. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yılda 'kaç at sağlık taramasından geçiyor', 'kaç at telef ediliyor', 'kaç tanesi sağlıklı' hepsinin bilgisi çip numarasıyla kayıt altındadır. Tamamı 1000 - 1100 at içinden yılda 700, 800'ünün öldüğünü iddia eden hayvanseverlere hesap yoksunu denebilir. Her faytona altı atla çalışmamız gerekiyor. Bir çift atı dört saat konuşuyoruz ve bu sürede üç tur yapılabiliyor. Yenikapı mitinginde de Cumhurbaşkanına bu tür asparagas haberlerle ulaştıkları gibi basını da o derece meşgul ediyorlar. Doğal olan ölümleri sanki insanlar onları çatlatırcasına çalıştırmış gibi yalan haberleri yaydılar" şeklinde konuştu.







"3 BİN FAYTONCU ETKİLENECEK"



Hıdır Ünal, kararın bu işten evini geçindiren 3 bin faytoncu esnafının olumsuz etkileneceğini atlı faytonculuğun çekilmesiyle Adalar esnafının da ekonomik açıdan zorluk yaşayacağını ifade etti.



DESTEK VEREN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA



Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması kararı aynı zamanda hem Adalar halkını hem de turistleri yakından ilgilendiriyor. Kararı destekleyenler, 'yanlış' diyenler de var Turistlerin en büyük ilgisi atlı faytonlarla ada turu yapmak. Turistlere göre atlı faytonculuk devam etmeli. Adada yaşayanlardan bazıları ise faytonların kısıtlı bir sayıda ve nostaljik olarak kalması gerektiğini ancak bunun da bir düzen içerisinde ve denetlenerek yapılmasını istiyor.



"FAYTONLAR NOSTALJİK OLARAK KALMALI"



Yaklaşık 50 yıldır Büyükada sakini olan Ali Kaya, Adalar'da faytonsuz bir yaşamın olamayacağını ancak faytuncuların da önemli sorumlulukları olduğunu atların canını düşünerek kontrollü olmaları gerektiğini söyledi. Kaya, "Faytoncuların insanlara karşı davranışı, konuşması gerekiyor. Hayvanlara karşı da böyle olmalı. Bu sıkıntılar giderilmeli. Elektrikli araçların gelmesi de güzel olacaktır. Halk talebine göre kararını verecektir. Ama faytonlarda nostaljik olarak kalmalı" diye konuştu.

Büyükada esnafı Nazmi Tanrıöver ise "Ortada verilmiş olan bir karar var. Adanın sembolüdür faytonlar. Gelenler atlı faytona binince mutlu oluyor. Ama elektrikli araçlar da iyi olacaktır. En azından temiz olur yani. Atlar koku yapıyor" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların kullanımın kararını olumlu bulan Hicran Aluç da "Atlar özgür olmalı. Sıcaktan bayılıyorlar, düşüyorlar. Elektrikli araçların gelmesi mantıken daha iyi olur" şeklinde konuştu.



"FAYTON PARK" HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan Adalar'daki atların çalıştırılması koşulları, barınma alanları çok kez tartışmalara konu olmuş, hayvanseverler sık sık atlar eziyet görüyor iddiasıyla atlı faytonculuğun durdurulması için eylem yapmıştı.

Toplam 226 faytonun bulunduğu Adalar'ın en büyük adası Büyükada'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 140 ahırdan oluşan 'fayton park' var. 20 bin metrekare alanda at ve park işletmeciliğinin yapıldığı fayton park havadan görüntülendi.



FAYTON PARK'IN KAPASİTESİ



İBB'nin iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş ile birlikte ahırlardan çıkan gübrenin atılması sağlanıyor. 140 fayton kapasiteli fayton park, bir giriş kontrol kulübesi, 80 yatak kapasiteli 1 seyis evi, kullanılmayan bir sosyal tesis binası, 14 blok ahır olmak üzere 17 yerleşke üzerinde bulunuyor. Fayton parkta İBB'nin görevlendirdiği bir alan sorumlusu olmak üzere iki personel görev yapıyor.







İBB'NİN ELEKTRİKLİ ARAÇ KARARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı açıklamayla Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçlar kullanılacağını belirtmişti. Açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere, her biri en fazla 12 kişilik elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılmasının amaçlandığı ve ilk aracın ise önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu. Yolculuk ücretlerinin İstanbulkart ile entegre olacağı İBB meclisi kararı ile işletmesinin İSPARK tarafından yapılacağı kaydedilen uygulamanın, test edildikten sonra da zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin elektrikli araçlarla yapılacağı vurgulanmıştı.

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL: FAYTONCU ESNAFIMIZ RAHAT OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da hem faytoncularla hem de ada halkı ile görüşerek atların istenmeyen durumlara düşmesini engelleyerek ulaşım sorununu çözeceklerini belirterek, "Adalar halkı, şu konuda rahat olsun: Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de AK Parti İlçe seçim noktasında halka hitap eden Uysal, Adalar'da atların durumu, faytoncuların karşı duruşu ve ulaşım sorunun çözümü hususunda yapılacak uygulamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Uysal, son günlerde Sapanca'da yavru bir köpeğin başına getirilenlerin herkesi rahatsız ettiğini ve insanların içini sızlattığını ifade ederek benzer durumun Adalar'da fayton çekimi işinde kullanılan atların başına da geldiğini söyledi.

Atların insanı rahatsız eden durumlara düşmemesi için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Uysal, "Yolda giderken düşüp ölen atların durumu dışarıdan bakınca, atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığı ortada. Bunlar her zaman gündemde oldu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitinginde özellikle Adalar'daki atlara yönelik yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için talimattır." diye konuştu.

"Adalardaki ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor" diyen Uysal, bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce ciddi çalışmalar yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Belediyemiz elektrikli araç modelleri üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada'da demene seferlerine başlama aşamasına gelinmiş. Şimdiden sonra Cumhurbaşkanımızın söylediği talimat ise o sorunu çözme adına ada halkı ile Ada'daki o ulaşım problemi masaya yatırılarak hepsini beraberce değerlendirip orada en uygun model ne şekilde sağlanır ona karar verilir."

"ADA HALKI RAHAT OLSUN: ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Uysal, Adalar'da faytonculuk yaparak geçinen insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Tabii bir tarafta bu işi yapan faytoncu esnafı da var. Onlarla da oturup konuşmak gerekiyor. Onlar da mağdur olmadan, atların da o görüntüleri de bir daha olmayacak şekilde sorunun çözülmesi gerekiyor. Pekala nasıl çözülecek? Elektrikli araçlarla mı yoksa faytonlarda bir düzenleme yapılarak mı bu çözülecek? Belki, onun üzerinden hem faytoncu esnafımızla hem oradaki ilgililerle görüşüp, bir daha Adalar'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Adalar halkı, şu konuda rahat olsun. Ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun. Kesinlikle kendileri mağdur olmayacak. Bu konularda rahat olsunlar." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarla ilgili internete bazı fotoğraflar düştüğünü dile getiren Uysal, bunların kimileri tarafından beğenildiğini kimileri tarafındansa beğenilmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte Adalar denildiği zaman İstanbul'a gelen herkes buraya gitmek isterdi. Eğer Adalar, İstanbul'un vitrini ise gerçekten oraya yakışan güzel bir modelle bu sorun çözülür. Bunların hepsini bir arada yapacağız. Kısa bir sürede yapacağız. Sorun da kısa sürede çözülmüş olacak. Mağduriyet oluşmaması için faytoncularla görüşeceğiz. En nihayetinde İBB olarak bunu yaparken onların ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi ise İBB olarak orada ulaşımı sağlayacaksak onlarla beraber ortak bir çözüm sağlayarak yapabiliriz. Dolayısıyla bu konuyu kendileriyle konuşup, tartışıp neticeye bağlarız. Nihayetinde onları mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız."