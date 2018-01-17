Fazilet Hanım ve Kızları, Avşar Film imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaptığı, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruzun paylaştığı dizi 30. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Yeni bölümde neler olacağı hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen fragman yayınlandı. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölümde neler olacak? İşte, Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölümü ile 20 Ocak 2018 Cumartesi saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer. Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar.

Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır. Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm

Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm

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