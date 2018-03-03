Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 37. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Kerime, tuzakla Hazan'ı diri diri mezara gömdü. Son anda Yağız, Hazan'ı kurtardı ama Kerime, Yağız'ın kafasına vurarak bayılttı. Kerime, Hazan ile Yağız'ı öldürecek mi? Yayınlanan son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 38. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internette arama yapmaya başladı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 37. bölümü bu akşam ekrana geldi.

Dizinin sona eren bölümü sonrasında 38. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm ipuçları verilecek.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. BÖLÜM

Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir.

Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır.

Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar. Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER