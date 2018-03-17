Escape From Tarkov’un detay seviyesi silahların modifiye edilebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabancasından otomatik saldırı tüfeğine, av tüfeğinden yarı otomatik keskin nişancı tüfeklerine kadar skala oldukça geniş. Bütün bu silahları gerçek hayatta olduğu gibi parça parça sökülüp özelleştirilebiliyor. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Oyunda inilebilecek farklı yerler mevcut. Buralarda haritanız yoksa bir anda kendinizi büyük bir boşlukta hissedebilirsiniz. Oyuna arkadaşınızla başlasanız bile ekranda elinizdeki silahtan başka hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşınızın dost mu, düşman mı anlamanız için dikkatli olmalısınız. Vurulduğunuzda bandaj yapmanız, su kaybettiğinizde su içmeniz ve hayatta kalmaya çalışmanız lazım. Bütün bunlar olup biterken gözünüzü 4 açmanız ve etrafı da kollamanız, olası pusu noktalarını dikkatle izlemeniz, ilk gelecek ateş sesiyle tam siper yere yatıp nereden ateş açıldığını hızla tayin etmeniz ve duruma göre plan uygulamanız gerek. Bu işleyişe göre eşya satan kişilerin quest’lerini yaparak da ilerleyebilirsiniz.

SES YANKILARI BİLE VAR

Oyunda ekranın ortasında crosshair yok. Ateş etmek için ya körlemesine ateş tuşuna basmalı ya da sağ tıkla nişan almalısınız. Tabii ki mesafeye göre az yukarı kaldırarak bakmanız da olası. Sadece bu da değil, rakiplerin üzerindeki zırhlara göre kullandığınız mermilerin verdiği hasarlar da değişiyor. Gerçek hayatta olduğu gibi ateş sesinin yankısı ve objelerden sekmesi de oyunda mevcut. Hava durumu da oyuna büyük etki eden durumlardan biri. Gece görüş dürbününüz yoksa silahınıza takacağınız fenerle hayatta kalmaya çalışabileceğiniz, ‘gece’ görüş dürbününüz varsa Predator misali ortalıkta dolaşacağınız çılgın bir mod. Birden çok bölge olduğundan oyun değişik tatlar sunuyor. S.T.A.L.K.E.R. tadı aradığınız bir yapım istiyorsanız gözden kaçırmayın!