İran'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızası bulundu. FDR'nin bulunmasıyla birlikte FDR hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "FDR nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki FDR nedir? FDR ne işe yarar? İşte detaylar...

FDR NEDİR, NE İŞE YARAR?

FDR, uçuş esnasında sürekli değişen saat, yükseklik, hız, yön ve kanat açısı gibi yaklaşık yüze yakın parametrenin kaydını tutan bir uçuş veri kaydedicisidir. FDR'den çıkarılan sonuçlara göre uçuşun detayları ortaya çıkarılıyor. FDR'den çıkan sonuçlara göre de uçağın düşüşüne veya meydana gelen kazaya ilişkin sebepler detaylı olarak incelenebilmektedir.

FDR'nin denize, göle veya okyanusa düşmesi durumunda etkinleşen sistem sayesinde FDR, su altındaki konumunu 30 güne kadar belli edebiliyor ve aynı zamanda 30 dakika boyunca 1100 santigrad derece sıcaklık altında sağlam kalabiliyor.

FDR'lerin 37.5 KHz frekansında yaydıkları “pinger” sinyali, 14,000 feet (yaklaşık 4300 metre) derinlikte bile araçların bulunabilmesini sağlıyor.

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