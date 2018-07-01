Fedon, Eda Taşpınar'a meydan okudu

Fedon, güneş yağını kendisinin yaptığını söyleyip piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak Fedon'un bu girişimi başarısız oldu. Eda Taşpınar'ı tebrik eden Fedon "Ama Eda, Fedon'un yağını yapamadı. Ben ondan daha bronzum" dedi