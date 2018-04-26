Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre her kış diğer leyleklerle birlikte Güney Afrika’ya göç eden erkek leylek, mutlaka eşinin yanına dönüyor.

Dünyada bulunan 8 bin 600’den fazla hayvan türünden yüzde 92’sinin tek eşli olduğu biliniyor.

Leylekler de eşlerine en sadık hayvanlar arasında yer alıyor. Kuğular ise eşlerinin ölü- münden sonra başka bir kuğuyla asla ilişki yaşamıyor.

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