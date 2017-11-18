Felçli köpek su borusu ve kovayla hayata tutundu

İstanbul Bahçelievler'de evinin yakınındaki parkta yaralı halde bir yavru köpek gören Berrin Oğur'un haber vermesi üzerine belediye ekipleri, köpeği bulunduğu parktan alarak, Bahçelievler Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit edilen Belçika kurt kırması cinsi 4 aylık köpeğe, ilaç tedavisi uygulandı. "Reks" adı verilen köpekte ilk 15 günlük tedaviye kısmi yanıt alınmasına rağmen, tam iyileşme sağlanamayınca barınakta görevli Veteriner Hekim Tayfur Göksun, basit bir protez tasarlayarak barınaktaki işçilere bunun yapılıp yapılamayacağını sordu.





Çizimi alan barınak çalışanları Deniz Kizir ve Ethem Keçe, evde buldukları plastik su borusu, yoğurt kovası ve eski bir pazar arabasından sökülen iki tekerlekle düzeneği yaparak, bunu Reks'e taktı.



Düzenek sayesinde rahatça yürüyebilen, beslenebilen ve oynayabilen Reks, kısa sürede barınağın maskotu haline geldi. Barınak personeli alıştıkları ve bakımıyla yakından ilgilendikleri Reks'i sahiplenmek isteyen çok sayıda hayvansevere de ret cevabı vererek, köpeği sahiplendi.



"ÇOK CANA YAKIN BİR KÖPEK"



Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Tayfur Göksun, bir vatandaşın ihbarıyla Reks'ten haberdar olduklarını anlattı.



Ekiplerinin Reks'i bularak birimlerine getirdiğini belirten Göksun, "Reks'in ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit ettik, ilaç tedavisine başladık. İlk 15 gün tedaviye kısmi bir yanıt alabildik, tam bir iyileşme olmadı. Muayenesinde arka bacaklar, bazı organların felç olduğunu gördük ve sürünerek yürüyordu." dedi.



Sürünmesi nedeniyle Reks'in arka patilerinde deri yaralanmaları şekillenmeye başladığını dile getiren Göksun, şöyle devam etti:



"Çözüm aramaya başladık, 'ne yapabiliriz?' diye. Çok cana yakın bir köpek. Sosyal medyadan da gördüğüm kadarıyla bir proje çizdim. Arkadaşım Deniz Bey'e söyledim, 'Bunu yapabilir miyiz?' diye. Bu basit çeşme borusundan ve tekerden ibaret olan bir sistem. Protezdeki kova da yoğurt kovası. Bunları arkadaşımız benim çizdiğim şekilde bir araya getirdi. İlk kullanışımızda size anlatamayacağım kadar Reks de biz de bir mutluluk yaşadık. İki haftadır hür şekilde geziyor, koşuyor, besleniyor, oynuyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Artık hayata tutundu. Reks bizim maskotumuz oldu. Reks'i sahiplenmek isteyen çok sayıda hayvansever var ancak biz vermiyoruz."





"2-3 AY SONRA PROTEZİ YENİLEYECEĞİZ"



Göksun, Reks'te iyileşme ümidi bulunduğunu ancak sürecin uzun olduğunu belirterek, "Reks, o günden bugüne biraz basar hale geldi. Şu anda 4 aylık. Muhtemelen 2-3 ay sonra protezi yenileyeceğiz." diye konuştu.



Türkiye'de hayvanlar için protez üretiminin çok gelişmediğini söyleyen Göksun, bu nedenle kendi imkanlarıyla protez yaptıklarını ifade etti. Göksun, yaptıkları protezi yenilerken aynı malzemelerin biraz daha büyüğünü kullanacaklarını kaydetti.





"YAPMAMIZ YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ"



Düzeneği hazırlayan işçilerden Deniz Kizir de yaklaşık bir ay önce Veteriner Hekim Göksun'un talebi üzerine protez hakkında arkadaşı Ethem Keçe ile fikir alışverişinde bulunduğunu anlatarak, "Biz elimizden geldiği kadarıyla su tesisat borularıyla ve yoğurt kovasıyla bunu yaptık. Bunu yapmamız yaklaşık yarım saat sürdü. İki teker vasıtasıyla bu hale getirdik. Tekerlekler pazar arabasının tekerlekleri, kova da yoğurt kovası." ifadelerini kullandı.



Kizir, Reks'in düzenek sayesinde gayet mutlu olduğunu kaydederek, bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

"ARABA ÇARPTI DİYE TAHMİN EDİYORUM"



Reks'i parkta görerek durumu belediye ekiplerine bildiren Berrin Oğur ise parkta köpeği yerlerde sürünürken gördüğünü ifade ederek, "Araba çarptı diye tahmin ediyorum. Hemen belediye ekiplerini aradım. Onlar da sağ olsunlar hızlı bir şekilde geldiler, yardımcı oldular. Sonra köpeği buraya getirdik, tedavileri başladı." dedi.



Oğur, Reks'in içinde bulunduğu şartları görünce mutlu olduğunu belirterek, "Bu aşamaya geldi çok şükür. Sürünme aşamasından sonra buradaki görevlilerimiz ona bir araç yaptılar. Şimdi bulduğumuz konumdan çok iyi şartlarda. Bu aşamaya gelince hayatta her zaman bir ümit vardır diye düşünüyoruz. Çok mutlu olduk. Her geldiğimizde ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.

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