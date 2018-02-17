Süper Lig'in 22. haftasında, 41 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe evinde, 21 puanlı Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor...
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FENERBAHÇE: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 (20' Giuliano, 27' Fernandao)
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: BeIN Sports
FENERBAHÇE: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao
YEDEKLER: Erten, Oytun, Şener, Alper, Mehmet Ekici, Dirar, Eljif, Oğuz Kağan, Samed, Serhat
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
YEDEKLER: Ufuk, Birol, Augusto, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre, Taha, Wanderson
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.
İKİ EKSİK BULUNUYOR
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.
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