Süper Lig'in 22. haftasında, 41 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe evinde, 21 puanlı Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor...

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FENERBAHÇE: 2 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 (20' Giuliano, 27' Fernandao)

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports

FENERBAHÇE: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao

YEDEKLER: Erten, Oytun, Şener, Alper, Mehmet Ekici, Dirar, Eljif, Oğuz Kağan, Samed, Serhat

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

YEDEKLER: Ufuk, Birol, Augusto, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre, Taha, Wanderson

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

AYKUT KOCAMAN: Hata yapma lüksümüz yok. Çünkü bugüne kadar bunu fazlasıyla yaptık ve hiç hesapta olmayan puan kayıpları yaşadık. Kadıköy’de yarım puan daha kaybetme lüksümüz yok. Herkesin bu bilinçle sahaya çıkmasını istiyorum

Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.

İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.